Była minister cyfryzacji ma już nową pracę? Nieoficjalnie: chodzi o gry komputerowe

kms2x godzinę temu

Za zasługi:

Co prawda nic nie zrobiła przez ponad 7 lat, żadnych własnych inicjatyw, żadnego dokonania, żadnego sukcesu, oprócz wdrożenia ogólnoeuropejskich dyrektyw, obowiązujacych operatorów,które i tak musiałyby wejść w życie bo są to operatorzy ogólno-europejscy.

Ale jedna niepodważlna zasługa! Z powodu jej opieszałości i miernoty wpłaty za aukcję LTE ( 7 miliardów złotych) nie wpłynęły za czasów PO tylko o dwa lata później, za czasów durnej ale dojnej zmiany.



No to się należy nagroda.