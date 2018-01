Nie ma Macierewicza jest odwilż w kontaktach z prezydentem. "Pilne zmiany w systemie dowodzenia"

Do rozmowy doszło w siedzibie BBN-u. Oprócz Andrzeja Dudy i ministra Mariusza Błaszczaka wzięli w nich udział szef BBN-u Paweł Soloch, jego zastępca Dariusz Gwizdała i wiceministrowie obrony.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało w komunikacie, że w czasie dyskusji o funkcjonowaniu sił zbrojnych, padły deklaracje przeprowadzenia pilnych zmian w systemie kierowania i dowodzenia. "Ustalono także, że w najbliższym czasie podjęte zostaną działania mające na celu usprawnienie polityki kadrowej w Wojsku Polskim", można przeczytać w komunikacie. Podjęto także decyzję o uruchomieniu prac nad nową Strategią Bezpieczeństwa RP, realizowanych we współpracy strony prezydenckiej i rządowej.



Andrzej Duda rozmawiał z nowym ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem już kilka razy. Po raz pierwszy po rekonstrukcji rządu doszło jednak do spotkania prezydenta z całym kierownictwem resortu.

Kwestie sporne, które pojawiały się w ostatnim czasie na linii Pałac Prezydencki-MON to między innymi wstrzymane w sierpniu i listopadzie ubiegłego roku nominacje generalskie. Kolejny punkt zapalny to odebranie dostępu do informacji niejawnych generałowi Jarosławowi Kraszewskiemu z Biura Bezpieczeństwa Narodowego.