Nawet Lichocka nie wytrzymała. Wygarnęła, co myśli o programie TVP z antysemickimi komentarzami

Głos w sprawie antysemickich tweetów w programie TVP Info "Studio Polska" skrytykowała posłanka PiS, Joanna Lichocka.

Niestety nie tylko kilkoma tweetami. Program jest słaby, a po tekstach antysemickich jakie w nim padły trudno go bronić. Bardzo mi przykro to pisać, ale nie po raz pierwszy jestem poziomem tego programu zażenowana

- skomentowała wywiad Magdaleny Ogórek dla portalu Wpolityce.pl. Prowadząca „Studio Polska” przekonywała w nim, że „cały pozytywny i misyjny przekaz został przykryty kilkoma tweetami”.

Antysemickie komantarze w programie "Studio Polska"

W trakcie sobotniego wydania programu "Studio Polska" w TVP Info na pasku, gdzie wyświetlane są wybrane komentarze internautów, wyświetlono wpisy o wydźwięku antysemickim. Był to Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Wśród wypowiedzi były m.in. takie: „Zasłona z Żydów opadła i pokazali swoją prawdziwą twarz - przemysł holokaustu służy im do wyłudzania nieustannie od Polski wielomiliardowych wyimaginowanych roszczeń”, „Typowe dla Żydów - tylko my cierpieliśmy”.