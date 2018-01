Macierewicz ma teorię, po co wymyślono TVN. Opowiedział o tym w "Wywiadzie z chuliganem"

Antoni Macierewicz od kiedy opuścił MON nie rozstaje się z mediami. Po swojej dymisji zdołał już udzielić wielu wywiadów, m.in. dla TV Republika czy telewizji publicznej. Teraz przyszedł czas na "Wywiad z chuliganem", czyli program autorstwa dziennikarza Piotra Lisiewicza.

W trakcie blisko godzinnej rozmowy Macierewicz postanowił wytłumaczyć widzom, w jakim celu - jego zdaniem - powstała telewizja TVN:

TVN jest stacją, która została wymyślona i służy pewnego rodzaju kolonizacji umysłów Polaków.

Chwilę później były szef MON dodał, że "ma trudność w narzekaniu na przeciwników". - Jak mówił ojciec Bocheński: osobę ludzką należy szanować i kochać, a przeciwnika bić po głowie - stwierdził Macierewicz.

Ale to nie koniec tej wymiany zdań. - Ojciec Bocheński pisał nawet, że Pan Bóg po to stworzył wroga, żebyś bił go w mordę! - wtrącił szybko prowadzący. - No, tak bym nigdy nie powiedział - odparł wyraźnie speszony Macierewicz.

Józef Maria Bocheński - na którego powołali się obaj panowie - był dominikaninem, a także logikiem, historykiem logiki i filozofem, znany między innymi z krytyki marksizmu oraz intelektualistów współpracujących z komunistami.

Antoni Macierewicz poza MON

Antoni Macierewicz pożegnał się ze stanowiskiem szefa MON 9 stycznia. Jego miejsce w rządzie Mateusza Morawieckiego zajął dotychczasowy minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak.

Do dymisji Macierewicza doszło w atmosferze napiętych relacji pomiędzy nim a prezydentem Andrzejem Dudą. Obaj politycy nie potrafili dojść do porozumienia w kwestii nominacji generalskich, oceny współpracowników głowy państwa czy wreszcie w sprawie systemu dowodzenia polską armią.