Na nagraniu wyłapali, jak oklaskiwała ambasador Izraela. PiS-owska wiceminister w ogniu krytyki

lukasz_patrykus 8 godzin temu Oceniono 20 razy 14

a co mowi pisowska ustawa o "klaskaniu przeciw państwu polskiemu"...

a pisiory po skłóceniu nas ze wszystkimi państwami UE no oczywiście i z Rosja, Ukraina i Białorusią na wschodzie, teraz podskakują USA (bo sam Izrael to by było jeszcze pol biedy)...

czyli że jedynym sojusznikiem jaki nam ewentualnie pozostał to na prawdę San Escobar i tyle