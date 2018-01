Nieplanowana rozmowa na szczycie. Premier Izraela z rozmawiał Morawieckim ws. kryzysu

Rozmowa między premierem Polski Mateuszem Morawieckim a premierem Izraela Benjaminem Netanjahu odbyła się w niedzielę wieczorem - poinformował izraelski dziennikarz Barak Ravid na Twitterze. Wcześniej żadna ze stron nie informowała, aby taka konwersacja była na dziś planowana.

Szefowie rządów Polski i Izraela mieli zgodzić się na dialog między krajami, który doprowadzi do osiągnięcia kompromisu.

Strona izraelska potwierdziła rozmowę z Morawieckim

Rozmowę potwierdziła kancelaria premiera Benjamina Netanjahu na Twitterze.

Premier Benjamin Netanjahu rozmawiał dziś wieczorem przez telefon z premierem RP Matuszem Morawickim. W kwestii prawodawstwa obaj zgodzili się na otwarcie bezpośredniego dialogu między zespołami obu krajów, aby spróbować osiągnąć porozumienie

- napisano w komunikacie, który pojawił się zarówno na hebrajskojęzycznym, jaki i anglojęzycznym profilu premiera Izraela.

Później potwierdzenie wydała też strona polska. - Premierzy potwierdzili, że potrzebny jest dialog w celu wyjaśnienia przygotowanych w naszym kraju przepisów. To była wspólna inicjatywa, koordynowana przez przedstawicieli ministerstw sprawiedliwości obu krajów- powiedziała rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. - Jesteśmy gotowi do rozmów, do wyjaśnienia pojawiających się wątpliwości - dodała.

Plany polskich polityków ws. kryzysu

Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk powiedział w TVP Info, że premier Mateusz Morawiecki zorganizuje w poniedziałek spotkanie, którego celem będzie "przyspieszenie działań na rzecz obrony dobrego imienia Polski". Mają w nim wziąć udział reprezentanci różnych resortów m.in. MSZ, kultury i dziedzictwa narodowego oraz przedstawiciele Sejmu i Senatu.

Michał Dworczyk wśród planowanych działań wymienił zmiany związane z instytutami polskimi oraz aktywność na forum międzynarodowym, dzięki której polski rząd będzie budował formalne i nieformalne kanały informacji o sytuacji w Polsce, historii i roli naszego kraju w regionie.

Według szefa Kancelarii Premiera nie jest wykluczone, że także w poniedziałek dojdzie do spotkania przedstawiciela premiera z ambasador Izraela w RP.