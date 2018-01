Zaostrzono kary dla oprawców zwierząt. Sejm niemal jednomyślny, wyłamał się ojciec premiera

Autorem regulacji był resort sprawiedliwości. Za przyjęciem głosowało 406 posłów, przeciwko 1 (niezrzeszony Janusz Sanocki) , wstrzymało się - 2 (Jacek Wilk z Kukiz'15 i Kornel Morawiecki z Wolnych i Solidarnych).

- Zaproponowaliśmy podwyższenie kar za znęcanie się i zabijanie zwierząt z 2 do 3 lat. Gdy dzieje się to ze szczególnym okrucieństwem, proponujemy podwyższenie kary z 3 do 5 lat więzienia. Również monitoring takich zjawisk dotychczas pozostawiał wiele do życzenia. Rolę państwa do tej pory musiały spełniać organizacje pozarządowe alarmując o bestialskich przypadkach łamania prawa w tym zakresie - mówił w Sejmie wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.

Poprawka PO przyjęta

Podczas głosowań Sejm poparł poprawkę PO dotyczącą braku możliwości posiadania zwierząt przez osoby wcześniej ukarane za znęcanie się nad nimi. - Przed głosowaniem byliśmy w punkcie wyjścia, tym co w czerwcu. Jeśli żyjące zwierzę podlegało zwrotowi po upływie kary, mogło ono wrócić do skazanego. On mógłby krzywdzić i to poprzednie zwierzę i kolejne po odbyciu swojej kary - uzasadniał poseł PO Paweł Suski.

Z mównicy o przyjęcie poprawki opozycji apelował także prezes PiS Jarosław Kaczyński: - Jest spór wobec tego jak zapobiec takim przypadkom, o którym mówił poseł Suski. Wobec tych wątpliwości, apeluję jednak, by mój klub poparł tę poprawkę - mówił prezes partii, po czym sam - prawdopodobnie przez przypadek - zagłosował przeciwko. Teraz ustawą zajmą się senatorowie.

Głosowanie w Sejmie sejm.gov.pl

"To bardzo dobry krok"

Ze zmian cieszą się organizacje walczące o prawa zwierząt.

"Dziękujemy wszystkim posłom i posłankom, którzy opowiedzieli się przeciwko znęcaniu się nad zwierzętami i przyjęli dzisiaj nowelizację o zaostrzeniu kar. To bardzo dobry krok! Czekamy na podobne głosowanie w sprawie zakazu zabijania i obdzierania ze skóry zwierząt na futro" - napisała na Twitterze fundacja "Otwarte Klatki".