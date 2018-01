Kaczyński o nowym szefie MSZ: To pewien eksperyment. I już dostał reprymendę

Nowy szef dyplomacji już zdążył zaliczyć dwie "wpadki" - przynajmniej w oczach części PiS-u i zwolenników partii. Jacek Czaputowicz najpierw stwierdził, że proces uruchomienia wobec Polski art. 7 przez Komisję Europejską "powinien zostać włączony Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej".

Później w wypowiedzi dla niemieckich mediów stwierdził, że kwestia reparacji wojennych obecnie "nie istnieje" w relacjach między rządami, a jest raczej przedmiotem debaty wewnętrznej w Polsce. Jedna i druga wypowiedź nie spodobała się "twardemu elektoratowi" PiS. Właśnie o tę część wyborców i samego ministra pytano Jarosława Kaczyńskiego w rozmowie z "Gazetą Polską".

"Nie zmieniamy kursu"

- Nie jest żadną tajemnicą, że mieliśmy nadzieję, że tym resortem (MSZ - red.) pokieruje inna osoba. Niestety niemal w ostatniej chwili się wycofała. Kandydatura pana ministra Czaputowicza jest pewnym eksperymentem, ale wierzę, że udanym - powiedział prezes PiS we fragmencie rozmowy, który przytoczyła "Gazeta Polska Codziennie".

Kaczyński zapewnił, że z ministrem "wszystko zostało wyjaśnione", a Czaputowicz wypowiedział się "niedostatecznie precyzyjnie". - Nie ma mowy o tym, by Polska oddawała decyzję w sprawie reformy sądownictwa Trybunałowi Sprawiedliwości - zapewnił. Wypowiedź na temat reparacji miała zaś zostać źle zrozumiana.

Kierując słowa do "twardego elektoratu", prezes PiS powiedział: "zaufajcie Państwo, my Was nie zawiedziemy, program głębokich zmian naszego kraju nie będzie wyhamowany, wprost przeciwnie.(...) Nie zmieniamy kursu". - Cel się nie zmienia. To nadal radykalna zmiana Rzeczypospolitej - podkreślił.