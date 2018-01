Kaczyński wysłał list do członków PiS. Grozi konsekwencjami za obronę senatora Koguta

polakadam 4 godziny temu Oceniono 18 razy 14

Czy ktoś w ogóle wierzy, że Kaczyński rzeczywiście nie wiedział jak się zakończy głosowanie w senacie? Przecież to zagrywka pod publiczkę: ocalili swojego senatora do końca kadencji a przed wyborcami udają oburzenie. Dymisja Macierewicza "wymuszona przez Dudę", odrzucenie obywatelskiej ustawy ws. aborcji (i Kaczyński głosujący inaczej niż większość PiSu), teraz głosowanie w sprawie Koguta - i co, ktoś naprawdę wierzy, że prezes nagle stracił władzę w partii i ludzie tam zaczynają robić, co im się podoba? To wszystko jest (przyznaję) świetnie wyreżyserowane, żeby grać i na twardy elektorat i na ten mniej pewny. Ale taka polityczna schizofrenia prędzej czy później zapędzi ich w kozi róg.