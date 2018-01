Stanisław Kogut z zarzutami o korupcję. Senatorowi grozi nawet 12 lat więzienia

libero1963 5 godzin temu Oceniono 9 razy 9

Nie będę kopać "tego, co niegodne jest nazwania kolejarzem, ale....to Kogut i jego solidarnośc przyczynila sie do podziału kolei na setki spółek.....i zwolnienia na PKP. Należaloby rozliczyć też kolejowe tuzy krtóre słuchały Koguta. Sprzedano strategiczne spółki, za to Kogut mial karierę polityczną.

Zobaczcie jacy ...... wodzą nas za nos, jakie miernoty nami rządzą, jakie prymitywy są "twarzą Polski. Kiedyś 50 gr podwyżki na mięso i ludzie wychodzili na ulicę, ginęli, był wstrząs, a dziś? Chory naród i tyle, wstyd być stąd. Szkoda, że prawo od szczebla posła, senatora, radnego nie przewiduke konfiskaty majatku winnego i rodziny-bo korzysta z owoców pracy. Dla polituków kłamliwych powinna być ściana. Jeśli nie można w Polsce, wysyłac do krajów gdzie stosuje się "czapę".