Brudziński miał się skupić na neonazistach. W Sejmie pomieszał wszystko ze wszystkim

lodzermensz1

Dobrze się stało, że to Amerykanie kupili TVN. Jestem dziwnie spokojny, że gdyby nie to, już prokuratura prowadziłaby sprawą o zatajenie dowodów dotyczących przestępstwa.

Na razie w przekazie medialnym winnych mamy:

- PO, bo zarejestrowała DiN (ciemny lud nie wie, że stowarzyszenia rejestruje sąd, a nie rząd)

- TNV, bo nie poinformował w maju, tylko w styczniu (ciemny lud nie przejmuje się tym, że materiał zawierał ujęcia kręcone w lipcu, czyli festiwal Orle Gniazdo z nazistowskimi okrzykami i hailowaniem oraz w listopadzie, czyli wieszanie portretów).

Na jaw wychodzą tymczasem kolejne zwolnienia lub odsuwanie od spraw prokuratorów i policjantów, którzy odważyli się tropić organizacje neonazistowskie. Wafelkowi naziści są już na wolności, a organizatorzy festiwalu hailowania, czując siłę i kierunek wiatru przemian, żądają od TVN miliona złotych odszkodowania, za filmowanie bez akredytacji. Stowarzyszenie Dziennikarzy Pisowskich dopomina się o terminy emisji materiału, zapominając, że Latkowski miesiącami i latami trzymał taśmy od Sowy, a minister Zieliński alias Konfetti, sztorcuje stację w tej samej sprawie.

Odwracanie kota ogonem trwa, przy wydatnej pomocy pisiej agitbrygady, która te same zarzuty formułowała (za Dawidkiem Wildsteinem i innymi) już dzień po emisji.