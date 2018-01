Brudziński i Jakubiak grzmią o... nieistniejącej niemieckiej debacie nt. neonazizmu w Polsce

Szef MSWiA wystąpił dziś w Sejmie w ramach informacji nt. organizacji propagujących ustroje totalitarne i nienawiść do mniejszości. Była to reakcja polityków na ujawnione przez TVN działanie neonazistów w Polsce.

W czasie swojego wystąpienia Joachim Brudziński nawiązywał do sytuacji nie tylko w Polsce, ale też w Niemczech. Wyliczał przypadki promowania nazizmu w Niemczech. Apelował o „ponadpartyjny sprzeciw wobec szkalowania Polski”. - To nie Polska ma powody do wstydu - powiedział.

Minister mówił też o tym, że po reportażu TVN polscy neonaziści stali się tematem w zagranicznych mediach.

- Histeria po materiale dziennikarskim jednej z telewizji doprowadziła to tego, że już dziś jedna z niemieckich telewizji zapowiada publiczną debatę o narastającej w Polsce fali nazizmu. Niemiecka telewizja publiczna - powiedział Brudziński.

Te słowa podchwycił poseł Marek Jakubiak. - Jeśli pan minister mówił, że jutro niemiecka telewizja będzie debatowała na temat sytuacji szerzącego się nazizmu w Polsce, a państwo mówicie „mów o Polsce”, to o czym państwo mówicie? W Niemczech nie mają moralnego prawa mówić o Polsce w ogóle! To oni spowodowali hekatombę narodu polskiego! - grzmiał poseł. - Oni powiedzieli „polskie obozy śmierci”, a jutro chcą debatować na temat nazizmu w Polsce. Bezczelność – powiedział.

Debata o Polsce czy... w Polsce?

Problem w tym, że takiej debaty prawdopodobnie w planach nie ma. Skąd zatem takie informacje? Dziennikarka Agnieszka Filipiak z "Newsweeka" zwróciła uwagę, że może chodzić po prostu o... błędne tłumaczenie.

Na Twitterze pokazała wpis Mateusza Parysa. Cytuje on artykuł z portalu niemieckiej telewizji publicznej i pisze, że w Niemczech telewizja publiczna będzie prowadzić debatę o neonazistach w Polsce. "Niech mnie ktoś uszczypnie" - napisał. Taka informacja pojawiła się jeszcze na kilku profilach na Twitterze.

Rzeczywiście w zacytowanym przez Parysa materiał ma w nagłówku słowa "debata", "Polska" i "neonaziści". Mówi jednak o tym, że to w Polsce toczy się debata o neonazistach po telewizyjnych doniesieniach na ten temat. Inny nagłówek Tagesschau brzmi: "Polska prowadzi debatę na temat neonazistów w kraju". O takiej debacie w Niemczech nie ma w tych materiałach mowy.

Nie udało nam się znaleźć informacji o jakiejkolwiek innej debacie, która miałaby się odbyć w niemieckiej telewizji na temat neonazistów w Polsce.

Co na to MSWiA?

Wysłaliśmy do MSWiA zapytanie o to, jaką dokładnie debatę miał na myśli szef resortu i skąd pochodzą jego informacje o rzekomej debacie. Oto odpowiedź, jaką otrzymaliśmy:

Informujemy, że w wypowiedzi chodziło o dyskusje, komentarze i debaty, które mają miejsce w niemieckich mediach

- czytamy w lakonicznym komunikacie MSWiA.