Miały być zmiany w prawie łowieckim, była awantura. "To jest moje życie, całej mojej rodziny!"

luketjorself 8 godzin temu Oceniono 35 razy 31

"Organizacje ekologiczne mówią o 500 metrach, ale to jest niemożliwe, bo byśmy w ogóle wykluczyli polowania"

Czy to jest na poważnie? 100 metrów jest dozwolone - to praktycznie zaraz za płotem, z takiej odległości to prawie że można rzucić kijem, a co dopiero wystrzeloną kulą. A twierdzenie, że nie ma miejsc w lasach odległych o 500 metrów od budynków mieszkalnych to jakiś absurd.