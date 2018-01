Kombatant chciał podać rękę premierowi, potknął się. Morawiecki zareagował w mig [WIDEO]

def11 3 godziny temu Oceniono 10 razy 6

Z materiałów operacyjnych, na zdjęciu widzimy :



Po skrojeniu ofiary ( starszy pan ) doliniarz ( facet w okularach ) prawie natychmiast (z reguły po kilkunastu, kilkudziesięciu sekundach) odbija łup, czyli przekazuje je tycerowi, nazywanemu też niekiedy konikiem ( człowiek w jasnej kapocie ) .Jego głównym zadaniem jest oddalenie się z fantami w bezpieczne miejsce. Zdarza się, że konik ma jeszcze inne obowiązki, np. obserwuje zachowanie pacjenta oraz zasłania robotę krawca (choćby za pomocą gazety). Wspomniany pomocnik przydaje się też do robienia sztucznego tłoku wokół ofiary. Członkiem ekipy może być świeca ( Mariusz ps MŁOT ) On z kolei pilnuje, ( do niedawna z nasłuchu służbowego ) czy w pobliżu nie krąży policyjny patrol.