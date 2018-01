Małgorzata Gersdorf nową szefową KRS. "Będę grabarzem tej instytucji"

- Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf nową Przewodniczącą Krajowej Rady Sądownictwa. Na 18 głosów otrzymała 14 głosów "za" - podał poseł PO Borys Budka.

Małgorzata Gersdorf była jedynym kandydatem. - Mam poczucie, że KRS w swoim konstytucyjnym wymiarze kończy urzędowanie. Trudno nie mieć myśli, że będę grabarzem tej instytucji, ale ktoś musiał się podjąć tego zadania. Dlatego przyjmuję to nie jako zaszczyt, ale jako obowiązek spoczywający na pierwszym prezesie SN - mówiła po wyborze.

- Trudna decyzja, trudna rola, ale Rada ma trwać do ostatniego możliwego dnia. Zmienia się Konstytucję zwykłą ustawą, łamiąc tym samym Konstytucję, ale my w poczuciu obowiązku za państwo będziemy trwać do ostatniego możliwego dnia - skomentował wybór rzecznik KRS Waldemar Żurek.

Nowego szefa trzeba było wybrać, bo w połowie stycznia - na krótko przed wejściem w życie nowelizacji ustawy o KRS - ze stanowiska zrezygnował w proteście sędzia Dariusz Zawistowski.

Nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa przewiduje m.in. wybór przez Sejm 15 sędziów do KRS większością 3/5 głosów. Każdy klub mógłby wskazywać nie więcej niż dziewięciu kandydatów na członków Rady. Sędziów do KRS mogłaby zgłaszać grupa 2 tysięcy obywateli lub 25 sędziów. Do tej pory członkowie KRS byli wybierani przez środowiska sędziowskie