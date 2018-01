Patryk Jaki o neonazistach: "Staną przed sądem". Padła też deklaracja w sprawie ONR

polakadam wczoraj Oceniono 27 razy 21

Ależ o co chodzi, przecież PiS od zawsze hołubi tzw. patriotów spod znaku swastyki itp. Naczelne władze państwowe razem z nimi, ramię w ramię, chodzą w marszach "niepodległości". Do tej pory nikt tego nie widział? Nawet taki bystry Jaki nie spostrzegł? Nawet jak wieszano portrety innych polityków ma szubienicach, nie widział tego - on i mniej (lub bardziej) od niego bystrzy? No, ale skoro pani Mazurek rozumiała potrzebę przyłożenia antagonistom i po matczynemu odniosła się do rękoczynów "patriotów" - to może nie ma się czemu dziwić?