Duma i Nowoczesność zrobiła zbiórkę dla zabójcy. A MSWiA zamieściło ją na stronie

80lucjan godzinę temu Oceniono 8 razy 8

Jakież to wybiórcze stosowanie się do prawa. Informacje dotyczące zbiórek MSWiA musi zamieszczać na swojej stronie bez weryfikacji. Ok. Czemu jednak mimo, że wyroki TK powinny być przez KPRM publikowane bez weryfikacji, to opublikowane nie zostały? Nadmienić warto, że pierwszy przepis wynika z ustawy, a drugi z Konstytucji. Drugi zatem wynika z prawa wyższej rangi. To nie przeszkadza politykom wspaniałej zmiany nie stosować się do niego.