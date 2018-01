Nowy szef MSZ spotkał się z Timmermansem. "Powiedziałem, że TK jest w pełni legalny"

Nowy szef polskiego MSZ Jacek Czaputowicz relacjonował po spotkaniu, że tematem rozmowy z Fransem Timmermansem była przede wszystkim kwestia wszczętej wobec Polski procedury z artykułu 7 unijnego traktatu.

Osiągnęliśmy tutaj wiele zbieżnych punktów i zgodziliśmy się w wielu miejscach

- przekonywał szef polskiego MSZ w rozmowie z TVP Info. Jak mówił, podczas spotkania przedstawił wiceprzewodniczącemu Komisji Europejskiej polskie stanowisko w sprawie przestrzegania reguł praworządności.

- Powiedziałem, jak my to widzimy, że Trybunał Konstytucyjny jest w pełni legalny. Zgodziliśmy się też na dalsze konsultacje na szczeblu ekspertów - mówił Czaputowicz.

Oświadczył też, że zaprosił wiceszefa KE do złożenia wizyty w Warszawie.

Spotkanie skomentował również krótko na Twitterze sam Frans Timmermans.

Cieszę się ze spotkania z nowym ministrem spraw zagranicznych Polski. Dyskutowaliśmy o praworządności w Polsce. Liczę na kontynuację tego dialogu pomiędzy Warszawą a Brukselą

- napisał wiceszef Komisji Europejskiej.

Artykuł 7. Co dalej?

Przypomnijmy, w grudniu ubiegłego roku Komisja Europejska wszczęła wobec Polski procedurę zawartą w artykule 7 unijnego traktatu. Na końcu tej procedury państwa członkowskie stwierdzają, że w danym kraju pojawiło się "wyraźne ryzyko poważnego naruszenia wartości".

Jednak KE jedynie rozpoczęła całą procedurę. Teraz sprawą zajmie się Rada UE ds. ogólnych, czyli ministrowie ds. europejskich. Mają oni obowiązek wysłuchania racji Warszawy, mogą też wydać wobec niej odpowiednie zalecenia.

Dopiero na końcu może dojść do głosowania ws. Polski. By stwierdzić wspomniane "wyraźne ryzyko" w naszym kraju potrzebna będzie zgoda co najmniej 22 ministrów (czyli 22 państw UE) oraz zgoda Parlamentu Europejskiego.