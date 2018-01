Macierewicz zabrał głos po fali dymisji w MON. O jednym nazwisku nie wspomniał

polakadam 2 godziny temu Oceniono 22 razy 16

Macierewicz dalej nie rozumie chyba że politycznie już nie istnieje... Mania wielkości tych maluczkich ludków po prostu przeraża. Kwity jakieś na Morawieckiego wyciąga, dziękuje wiceministrom nie wiadomo jako kto właściwie, potwierdza wybuchy w tupolewie... Co za towarzycho... rządzą nami ludzie tak bardzo chorzy na władzę że jak im ją zabrać to zeżrą nawet własne dzieci. Wyobraźmy sobie co by robił Ziobro gdyby go odwołano !!!! To ile są warte kwity na Wałęsę jeżeli tak wielki PiSowiec jak Macierewicz może mieć kwity ze Stasi na Morawieckiego który może miał ze trzy latka jak ją zamknięto... Przeraża to komu Polacy zaufali.

"za ponad dwuletnią pracę nad odbudową Wojska Polskiego".....

Jak to na odwrót można nazwać rozwalanie .... Ale to u Antka normalne... Że też nie zdarzyło mu się wykonać pełnego 360-stopniowego obrotu w objasnianiu jakiejś sprawy.. Wtedy byłaby szansa na niezywkłe zdarzenie - Antek powiedziałby prawdę. Jakoś zacina się po 180 stopniach