Żona Patryka Jakiego: "Przez lata byłam wolontariuszką WOŚP". Tłumaczy, czemu przestała

Szymon Czyżewski 4 godziny temu Oceniono 54 razy 50

Pani Jaki nie rozumie, że nikt nie chce obowiązkowej aborcji dla nieodwracalnie uszkodzonych/chorych. Zespół Downa to wszczęcia pół biedy, możliwa jest pewna samodzielność. Pani Jaki myślała co z dzieckiem po jej/męża śmierci? Pan Jaki może utrzymać ją jako opiekunkę 24h i jeszcze uciułać z ministerialnej pensji ale wiele osób tyle nie zarabia żeby zabezpieczyć egzystencję kalekiemu dziecku.

Co z chorobami, które powodują śmierć wkrótce po narodzeniu? Kim trzeba być, żeby zmuszać do rodzenia dziecka bez wykształconego mózgu? Ma je potem przystawić do piersi i poczekać aż ostygnie? Mąż w tym czasie ma dać "co łaskę" etatowemu kapelanowi na nabożeństwo w kaplicy?