Po głosowaniu ws. senatora Koguta marszałek chce "pilnych" zmian regulaminu Senatu

maaac wczoraj Oceniono 21 razy 15

1. Senator Kogut zapewne JEST winny.

2. Jego przestępstwa jednak zaczęły Prezesowi wadzić dopiero jak doszło do konfliktu a i potrzebne było teatralne "zrobienie porządku we własnych szeregach".

3. W pełni popieram tezę, że na obecnym etapie śledztwa jego aresztowanie jest tak potrzebne jak zakaz wyjazdu z Polski dla Dubieneckiego (który spokojnie z Polski może zwiać w 5 minut jakby chciał). To tetra i słusznie że nie zgodzono się na reszt BEZ względu na to jakie były przesłanki tych co głosowali przeciwko zezwoleniu.

4. Plucie na idee immunitetu jest głupotą. I nie. Nie wszyscy ludzie są równi o czym się przekonasz jak ktoś będzie miał operować serce kogoś tobie bliskiego. Powinni być równi wobec prawa ale i tu jak się WIE jakie były by skutki zniesienia immunitetu przy władzy takiej bolszewii jak PiS to człowieka bierze strach.

5. Pomysł zmieniania prawa by lepiej kontrolować dyscyplinę partyjną to tylko dowód i to podwójny na prawdziwość tezy o bolszewickim charakterze PiSu. Podwójny bo skandalem jest zarówno terroryzowanie własnych parlamentarzystów jak i pomysł ze prawo można przykrawać do aktualnej potrzeby a nie z myślą że ma być dobre, sprawiedliwe i skuteczne.