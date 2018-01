Senat podjął decyzję ws. Koguta. Kierownictwo PiS wściekłe. Będzie interwencja prezesa

sailor2016 4 godziny temu Oceniono 27 razy 21

Nie cierpię piSSu ale ta sprawa nie jest jednoznaczna. Przede wszystkim senator zrzekł się immunitetu i można było z nim wykonać wszystkie czynności procesowe czego prokuratura nie wykonała. Gdyby wykonała i przedstawiła mu zarzuty oraz skierowała sprawę do sądu to sąd mógłby wystąpić do senatu o tymczasowe aresztowanie gdyby były takie przesłanki procesowe. Tak jak to jest przedstawione można domniemywać, że to jakaś wewnętrzna wendeta w piSSie i po prostu prokuratura chce zapuszkować senatora tak jak chciała zapuszkować Blidę i prowadzić areszt wydobywczy i powoli go grillować. Jak dla mnie prokuratura przed przewodnictwem Ziobry to organizacja wręcz przestępcza, a Kaczyński powinien zapytać Zera co ma do senatora gdyż chyba nikt nie na wątpliwości, że Zbynio maczał w tym swoje brudne paluchy.