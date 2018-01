Szykuje się zmiana przepisów o polowaniach. Nieoficjalnie: Kaczyński nie wiedział, za czym głosował

inder 7 godzin temu Oceniono 15 razy 9

Nie wierzę w ani jedno jego słowo. Gdyby to miało umożliwić mu drogę do upragnionej dyktatury - bez wahania wymordowałby i wszystkie zwierzęta, i mnie, i wszystkich tu komentujących. Skoro ma coś przeciwko prawu łowieckiemu - to znaczy, że z jakiegoś względu mu się to opłaca. Inna sprawa, że akurat w tym przypadku - cieszę się, że mu się opłaca znieść ten barbarzyński przepis.