Andrzej Duda w ONZ. Wtem pada bardzo kłopotliwe pytanie. Prezydent odpowiedział z uśmiechem

Duda mysli, ze fake news to jest wszystko, co sie nie zgadza z jego wypowiedziami a on sam jest chodzaca krystaliczna prawda

podobnie jak Trump - nie widzi belki w oku swoim

a zwalczanie fake news - bardzo pozyteczne

najpierw zamknac wpolityce.pl niezalezna.pl Roberta Brzoze, wiele, wiele innych oraz co tydzien robic update o wszystkich fake news z TV Trwam i TV Republika

powiedzmy tez prawde o rzeczywistych powodach dymisji Jana Olszewskiego, pokazmy instruktazowo w jaki sposob jacus Kurski zbalamucil swoja "Nocna zmiana" i zwrocmy nalezne miejsce dziadkowi z Wermachtu

a pozniej wezmy sie za klamstwa macierewiczowskiej komisji smolenskiej

oraz zanalizujmy miesiaczki Jarka Kaczynskiego



Duda, you can do it !

szmaciarzu i klamco