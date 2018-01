W ekologach widział siły szatana. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych odwołany

def11 3 godziny temu Oceniono 29 razy 27

"Ministrze Szyszko, pan wystąpił przeciwko złu, pan wystąpił przeciwko ideologii szatana. Pan trzyma moralność, pan broni wartości człowieka, dlatego pana tak atakują. Zwyciężymy."



No i nie zwyciężyliście, musi boleć, no bo, to nie jest jak prezes mawia " inni szatani tam są czynni", to wasi, swoi was pokonali :)