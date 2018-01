Nowy sondaż CBOS. Wyniki PiS bardzo dobre, ale dopiero wykres pokazuje, co naprawdę się dzieje

lodzermensz1 4 godziny temu Oceniono 34 razy 16

Wbrew opinią innych osób, które się tutaj zdążyły wypowiedzieć, nie sądzę by ten sondaż był wykonany z jakimś szczególnym brakiem zachowania zasad, nieuczciwie lub by został zafałszowany. Szanowni czytelnicy Gazety - tak po prostu jest. Nawet jeśli mamy tutaj efekt niedoszacowania wynikającego z przyjętej przez CBOS metodologii, to nie mam cienia wątpliwości, że około 40% wyborców PIS się podoba, na PIS głosować zamierzają i nie objawiło się w dyskursie publicznym nic, co by ich do zmiany zdania w tej materii skłonić miało.

Można też spodziewać się, że w najbliższym czasie lud pracujący i niepracujący miast i wsi skłaniał się będzie do poparcia PIS w jeszcze większym stopniu. A to dlatego, że mamy w końcu kulturalnego i w miarę dobrze ubranego pana Morawieckiego, nowego ministra spraw zagranicznych pochwalili ostatnio nawet Niemcy (choć nadal się z nim nie zgadzają), nowy minister zdrowia postanowił jednak rozmawiać ze stażystami, a nowy minister środowiska solennie obiecuje, że będzie przyglądał się patologiom w nowym prawie łowieckim.

I ciemny lud to kupi. Bez problemów.