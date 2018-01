Ktoś obrzucił balonami z farbą siedzibę PiS w Warszawie. "Zachowania pełne nienawiści"

nuclearsnake godzinę temu Oceniono 29 razy 21

na jakiej podstawie pisuarowy brudas i czarnuch kleszy ocenił, że są to "zachowania pełne nienawiści", a nie "manifestacja poglądów politycznych", jak miało to miejsce przy nawoływaniu do powieszenia całej PO na szubienicy przez radnego PiS?