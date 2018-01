Macierewicz ujawnił kulisy dymisji. Rozmowę w TVP jednak szybko uciął, bo temat widocznie mu ciąży

Antoni Macierewicz był pytany m.in. o to, czy był zaskoczony swoją dymisją. Odpowiedział przewrotnie - że i tak, i nie. - Taką podjęto decyzję polityczną i ja się jej podporządkowuję - podkreślił w rozmowie z Krzysztofem Skowrońskim.

- Szczegóły zostawmy, może kiedyś w pamiętnikach do nich wrócimy. Nie widzę powodów, by nad tym debatować - dodał Macierewicz. Prowadzący nie mógł sobie jednak odpuścić pytania o to, jak były szef MON poczuł się, gdy ten jechał do Pałacu Prezydenckiego ze świadomością swojej dymisji.

Macierewicz szybko wyprowadził Skowrońskiego z błędu:

O tym, że to jest dymisja, dowiedziałem się od pana ministra (Krzysztofa) Szczerskiego, gdy przyjechałem do Pałacu (Prezydenckiego)

- powiedział były minister obrony narodowej. - I co pan wtedy pomyślał? - drążył Skowroński. - No, pomyślałem, że moje diagnozy, które formułowałem mniej więcej od dłuższego czasu, od wielu miesięcy, potwierdzają się - odparł Macierewicz. Szybko jednak uciął dalszą dyskusję na swój temat.

Dymisja Antoniego Macierewicza

Antoni Macierewicz pożegnał się ze stanowiskiem szefa MON 9 stycznia. Jego miejsce w rządzie Mateusza Morawieckiego zajął dotychczasowy minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak.

Do dymisji Macierewicza doszło w atmosferze napiętych relacji pomiędzy nim a prezydentem Andrzejem Dudą. Obaj politycy nie potrafili dojść do porozumienia w kwestii nominacji generalskich, oceny współpracowników głowy państwa czy wreszcie w sprawie systemu dowodzenia polską armią.