Brudziński urządza się w resorcie. Jest dwóch nowych wiceministrów. Obaj to ludzie Szydło

y.woodoo 2 godziny temu

Odnosnie ŚDM, czy szanowni organizatorzy wiedza juz co sie stalo z zaginionym ludzmi w czasie tej imprezki w plenerze? Czy dalej w ciemnej doopie i tylko tyle co wszyscy wiedza ze byly to osoby o innej karnacji niz lokalsi? Bo jesli chodzi o wiare to nie jest takie pewne jakie religie reprezentowali.

Czy dochodzenie dalej trwa czy z nawiedzenia pana naszego zamkniete?