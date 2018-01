PiS wskazał kandydata na nowego sędziego Trybunału. To wieloletni członek PiS

O kandydaturze PiS poinformowała na Twitterze rzeczniczka tej partii.

"Jarosław Wyrembak to profesor na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Po wyborach parlamentarnych w 2015 r. wybrany przez Sejm na stanowisko sędziego Trybunału Stanu" - oznajmiła Beata Mazurek.

Jarosław Wyrembak. Kim jest kandydat PiS?

Ale to nie wszystko, czego możemy dowiedzieć się o kandydacie PiS. Wyrembak jest też przede wszystkim wieloletnim, czynnym członkiem Prawa i Sprawiedliwości - od 2010 roku. A do tego adwokatem i notariuszem.

Posłowie PO przypominają też, że Wyrembak jest autorem jednej z opinii dla marszałka Sejmu w sprawie kryzysu parlamentarnego w grudniu 2016 roku.

Wyrembak ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Tam też uzyskał tam kolejne stopnie naukowe - doktora, a następnie doktora habilitowanego.

W latach 1992-2011 pracował w Instytucie Prawa Karnego UW. Współpracował również z innymi warszawskimi uczelniami: Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania oraz z Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej i Zarządzania.

Był także pracownikiem biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Naczelnej Izby Lekarskiej.

Śmierć Henryka Ciocha

Wyrembak zajmie wkrótce miejsce zmarłego w grudniu zeszłego roku Henryka Ciocha.

Cioch również był sędzią TK wskazanym z rekomendacji PiS. Niedługo po jego wyborze w grudniu 2015 roku Trybunał wydał jednak wyrok, zgodnie z którym Cioch został wybrany na stanowisko już poprawnie obsadzone przez innego sędziego - Romana Hausera.

Z tych powodów poprzedni prezes TK prof. Andrzej Rzepliński nie dopuszczał Ciocha do orzekania. Zrobiła to dopiero nowa prezes Julia Przyłębska, w grudniu 2016 roku. Mimo to przez wielu prawników Cioch był uznawany za "sędziego dublera".