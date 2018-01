Macierewicz w pierwszym wywiadzie po dymisji. Stworzy własną partię? Krótka odpowiedź

- To jest nie tyle kłamstwo, ile próba destrukcji formułowana przez albo siły starego porządku z dużym wkładem dezinformacji płynącej ze strony ludzi z WSI - powiedział Antoni Macierewicz.

Jak przekonywał, to właśnie osoby związane z Wojskowymi Służbami Informacyjnymi "odgrywają bardzo dużą rolę w tym środowisku, które dąży do przeszkodzenia rozwojowi Polski, do zablokowania dobrej zmiany".

Macierewicz podtrzymał jednocześnie deklarację wspierania nowego ministra obrony. Zapewnił, ze zrobi wszystko, by wesprzeć te siły, które dążą do tego, "by nie działo się nic innego jak zapewnienie kontynuacji realizacji planu dbania o polską rację stanu". Przekonywał, że Polska jest obecnie w szczególnym, unikalnym momencie dziejowym i apelował, aby wykorzystać związaną z tym szansę.

Kontrowersje wzbudziły słowa Antoniego Macierewicza, że "Katyń to drugi Smoleńsk".

Antoni Macierewicz szefem podkomisji smoleńskiej

Dokonując 9 stycznia zmian z ekipie rządowej premier Mateusz Morawiecki powierzył tekę resortu obrony Mariuszowi Błaszczakowi.

Decyzją nowego szefa MON-u minister Antoni Macierewicz został szefem Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego z 10. kwietnia 2010 roku w Smoleńsku. Ministerstwo obrony poinformowało, że Antoni Macierewicz będzie pełnił tę funkcję społecznie. Podkreśliło, że powołanie byłego ministra obrony na przewodniczącego Podkomisji odbyło się zgodnie z obowiązującym prawem oraz procedurami.