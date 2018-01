Donald Tusk złożył hołd Dolores O'Riordan. Te słowa znają i kochają wszyscy jej fani

Słuchając Dolores... "Kiedy cię zabraknie, będę tęsknić. Tak właśnie będzie" - napisał Donald Tusk.

Szef Rady Europejskiej często komentuje na Twitterze bieżące wydarzenia, nie tylko ze świata polityki.

Fanem artystki okazał się m.in. Andrzej Duda. "Dolores O’Riordan odeszła. Osierociła The Cranberries ale zostawiła nam wiele pięknej muzyki. Dolores płaczemy i dziękujemy! RiP" - napisał prezydent.

Dolores O'Riordan zmarła w poniedziałek w Londynie podczas sesji nagraniowej. Miała 46 lat.

A oto już piosenka The Cranberries "When You're Gone", której słowa zacytował Donald Tusk. Ten utwór to jeden z najbardziej znanych, obok "Linger" czy "Zombie", z repertuaru Dolores:

Dolores O'Riordan zmarła nagle

W krótkim oświadczeniu agenta artystki czytamy, że "rodzina jest zdruzgotana" po jej śmierci. O'Riordan osierociła trójkę dzieci.

W 2017 roku zespół The Cranberries musiał odwołać europejską trasę koncertową w związku z problemami zdrowotnymi Dolores O'Riordan. Cierpiała na depresję i anoreksję. Świat obiegło jej wyznanie, że była molestowana w dzieciństwie i nadal walczy ze skutkami dramatu, który przeżyła. Na krótko przed świętami piosenkarka ogłosiła na Twitterze, że czuje się lepiej.

Dolores O'Riordan urodziła się w irlandzkim mieście Limerick. W 1989 roku dołączyła do grupy The Cranberries. Zespół sprzedał na całym świecie ponad 40 milionów nagrań. Artystka ma też na koncie dwa albumy solowe.

Policja wydała krótki komunikat w sprawie śmierci Dolores O'Riordan, w którym podaje pierwsze ustalenia dotyczące śmierci piosenkarki >>>