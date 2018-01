Donald Tusk przemówił do "brytyjskich przyjaciół". Odpowiedź? "Goń się, Donek"

Donald Tusk w czasie przemówienia w Parlamencie Europejskim mówił m.in. o brexicie. Tusk podkreślił, że UE potrzebuje "jasności co do wizji Wielkiej Brytanii". - Kiedy zostanie określona, dojdzie do spotkania liderów, którzy zdecydują, jak UE widzi przyszłe relacje z Wielką Brytanią.

Donald Tusk zostawia furtkę

- Jeśli rząd brytyjski nie zmieni zdania w sprawie brexitu, stanie się on rzeczywistością - ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami - w marcu przyszłego roku. Chyba, że nasi przyjaciele w Wielkiej Brytanii zmienią zdanie. Czyż to nie sam David Davis (minister ds. wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w gabinecie Theresy May - red.) powiedział: "jeśli demokracja nie umie zmienić zdania, przestaje być demokracją"? My na kontynencie zdania nie zmieniliśmy - podkreślił i dodał: - Nasze serca są wciąż na was otwarte.

Donalda Tuska wsparł Jean-Claude Juncker. - Przewodniczący Tusk odniósł się do Brexitu, powiedział, że nasze drzwi wciąż są otwarte. Mam nadzieję, że będzie wyraźnie słyszane w Londynie - powiedział przewodniczący Komisji Europejskiej.

Ostra reakcja na słowa Donalda Tuska

Chociaż Partia Pracy i Liberalni Demokraci z Wielkiej Brytanii chcieliby ponownego referendum ws. brexitu, rząd stawia sprawę jasno: nic z tego. Słowa Tuska są na rękę zwolennikom pozostania w UE. Na ostrą reakcję zwolenników brexitu nie trzeba było długo czekać.

Richard Tice, lider ruchów probrexitowych, skomentował, że "Donald Tusk i Jean-Claude Juncker muszą zaakceptować, że Wielka Brytania jest demokracją - czymś, o czym UE wie bardzo niewiele".

Z kolei eurodeputowany Patrick O'Flynn, też zwolennik brexitu, słowa Donalda Tuska skomentował bez ogródek: "goń się, Donek".

Całe przemówienie Donalda Tuska w PE znajdziesz tutaj (wersja angielska) >>>