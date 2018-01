Europarlament wycofa się z artykułu 7? Nie chce dublować działań Komisji Europejskiej

czechy11 6 godzin temu Oceniono 24 razy 4

Głupie PiSowskie trole oczywiście nie pojęły co napisano a raczej pojęły tylko próbują robić d im informacyjny. A zatem aby nikomu nie zrobiły wody z mózgu proste wyjaśnienie. Procedura trwa nadal prowadzona przez Komusje Europejską. Parlament Europejski wy obcuje się bo nie ma sensu dublować tego co robi Komisja. Pozdrawiam PiSoqdkie trole pupcia nadal was boli😀😀😀😀😀