"Pomniki smoleńskie nie staną na Krakowskim Przedmieściu". Sasin mówi, że nie zdążą do kwietnia

niko8472 9 godzin temu Oceniono 25 razy 25

Towarzyszu Sasin, to jest niedopuszczalne co wy opowiadacie. Musicie sciagnac aktywistow z innych odcinkow, zaangazowac wszystkie patriotyczne sily narodu i wbrew sabotazystom i dywersantom z totalnej opozycji wsciekle atakujacym wartosci chrzescijanskie te pomniki, dowody milosci zdrowej tkanki spoleczenstwa do ukochanego kaczelnika, do kwietnia zrealizowac! Najpozniej do 10.6!!! Zeby od 10 do 18, w calym okresie poprzedzajacym urodziny wodza, mozna bylo codziennie przynajmniej jeden odslaniac.