W TVN24 rozmowa o aborcji. Chyba nie zauważyli, że w studiu kogoś brakuje. "Ogarnijcie się!"

loneman 2 godziny temu Oceniono 19 razy 11

Politycy sa chyba z kosmosu myslac, ze za kobiety beda decydowac jesli to one sa skazane na niedogodnosci ciazy, mozliwe powiklania i wychowanie tez na ich glowie mimo urlopow dla ojcow - a kolejne ustawy autorstwa zazdrosnych o seks klechow i starych babek i dziadkow smie nakazywac im cos, zabraniac i straszyc.

Ciekaw jestem kto by reagowal na to spokojnie bedac tak obrazany i traktowany jak dziecko a gdy poroni chcialby byc obiektem podejrzen prokuratora - po "zyczliwej" informacji sasiadow, ze 'ta pani nie ma juz brzucha a nie widac jej z dzieckiem' ??