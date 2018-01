"Śmierdzące kłamliwym łajnem opozycyjne hieny". Poseł Tarczyński uruchamia TVP, prokuraturę i sądy

polakadam godzinę temu Oceniono 24 razy 20

A czy asystent egzorcysty może mieć równo pod sufitem? To nie żart, to coś, miało kiedyś taką fuchę. Taki jest przedstawiciel PISu. To kiedy będą tacy w PISie co na bazarze grają w trzy karty? - jak wykażą się wazeliną wobec dojnej zakłamanej zmiany - to się nadadzą. Ten tutaj nie jest wcale lepszy od takiego bazarowego naciągacza, on jest bardziej wyrafinowany. To jak się zachowuje jako poseł kaczy - to nie odbiega od pozostałych, ale w chamstwie jest dobry. Prymitywom jemu podobnym, to się często podoba.