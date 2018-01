Hanna Gronkiewicz-Waltz nie umiała wyłączyć funkcji w telefonie? Zapłacimy za to wszyscy

Dokładnie 48 981,43 zł - tyle według informacji portalu tustolica.pl wyniósł rachunek Hanny Gronkiewicz-Waltz wystawiony przez operatora sieci komórkowej. I to za jeden miesiąc: lipiec 2017 roku. Jak pisze lokalny portal, wysokość rachunku "zszokowała księgowych warszawskiego ratusza", ale faktura została opłacona.

Hanna Gronkiewicz-Waltz nie musi oszczędzać

Jak stołeczny ratusz tłumaczy ten wydatek? Zagranicznymi podróżami Hanny Gronkiewicz-Waltz. W stanowisku, które otrzymali dziennikarze, jest informacja, że np. w Stanach Zjednoczonych i Izraelu są bardzo wysokie opłaty roamingowe. Według rzecznika ratusza do wysokiego rachunku przyczynił się głównie wyjazd prezydent do Nowego Jorku, podczas którego musiała - co zrozumiałe - zdalnie zarządzać Warszawą.

W tym przypadku jednak kluczowe może być nie CO, ale JAK? Bo można było to prawdopodobnie zrobić taniej. - Często jeżdżę do USA, ale do głowy by mi nie przyszło, żeby rozmawiać na roamingu. Podłączam się do wi-fi i używam Skype'a albo Messengera - mówi w rozmowie z portalem tustolica.pl wysoki rangą urzędnik warszawskiego ratusza.

W artykule wyliczono, że prezydent musiała prawdopodobnie korzystać też z internetu komórkowego, zamiast z wi-fi, a przecież przesył danych w roamingu można łatwo wyłączyć. Warszawska "Gazeta Wyborcza" potwierdziła, że na gigantyczny rachunek złożyło się też korzystanie z internetu.

To nie można wi-fi włączyć w telefonie? – dopytywał dziennikarz "Wyborczej".

Nie wszędzie wi-fi jest - odparł rzecznik ratusza, Bartosz Milczarczyk.

Hanna Gronkiewicz-Waltz zazwyczaj szybko odpowiada na krytykę na swoim oficjalnym profilu na Facebooku. W tej sprawie póki co milczy.