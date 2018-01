Olszewski o odwołaniu szefa MON: Stało się fatalnie. Macierewicz może nie wybaczyć Kaczyńskiemu

W czwartek w cotygodniowym felietonie w Radiu Maryja i TV Trwam odwołany Antoni Macierewicz zapewniał, że będzie wspierał zarówno rząd, jak i nowego ministra obrony narodowej w dziele kontynuacji zmian zapoczątkowanych w polskiej armii.

- Zrobię wszystko, żeby wspierać rząd, żeby wspierać pana ministra Błaszczaka, żeby wspierać tych wszystkich, którzy te zmiany będą kontynuowali - obiecywał b. szef MON.

Mimo tych deklaracji b. szefa resortu obrony, na prawicy panuje przekonanie, że decyzja o odsunięciu Macierewicza była błędem. Nie popełnił go jednak premier Morawiecki, ale przede wszystkim prezydent Duda, na którego środowisko związane z "Gazeta Polską" wylało swoje żale. Andrzej Duda stanął "tam, gdzie stało ZOMO", "prezydent Andrzej Duda dopiął swego" i "wyszantażował dymisję" Macierewicza - pisano i mówiono w dniu rekonstrukcji rządu.

Teraz do grona krytyków dołączył były premier, który w rozmowie z "Super Expressem", ostro krytykuje odwołanie Antoniego Macierewicza.

"Wielka szkoda i przykro, że tak go potraktowano. Antoni Macierewicz może nie wybaczyć prezydentowi Andrzejowi Dudzie dymisji, bo to on stał za tym najpewniej, a Jarosław Kaczyński się na to zgodził" - mówi Olszewski, który jak mało kto zna charakter byłego szefa MON, a także ministra spraw wewnętrznych za czasów, kiedy sam był premierem.

Olszewski mówi wprost: Kaczyński popełnił błąd co do Antoniego. Stało się fatalnie.

- Myślę, że zbliża się moment krytyczny dla obozu dobrej zmiany. Bez Macierewicza w rządzie obóz dobrej zmiany może się rozpaść - podkreśla w rozmowie z "SE" byłe premier.