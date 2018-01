Czarnecki nie przeprosi za "szmalcownika". Dymisji się nie boi. W jego obronie stanął premier

myszciarella 3 godziny temu Oceniono 49 razy 41

Panie Czarnecki nie jest pan Polską, jedynie reprezentuje ją pan w Unii, więc gadanie o dalszym ataku na Polske jest idiotyczne....poza tym to PIS wprowadził do debaty politycznej brak ogłady , wyzywanie oponentów od najgorszych, więc ( tym razem do Morawieckiego) - tłumaczenie , że inni jeszcze gorzej , jest jak zachowanie przedszkolaka...." Ja wyzwałem, ale on mnie kopnął" - Żenada !!!!!