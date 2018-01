"Wiadomości" już ustaliły, kto stoi za awaryjnym lądowaniem na Okęciu. Nie było to trudne

"Wiadomości" TVP przypomniały, że do awaryjnego lądowania doszło w środę wieczorem. Informację uzupełniono o dzisiejsze wstępne ustalenia dotyczące przyczyn zdarzenia. Według Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych najpewniej zawiodła goleń przedniego podwozia.

Reporter "Wiadomości" podkreślił, że maszyny typu Bombardier są znane ze swej awaryjności. "W 2007 roku skandynawskie linie lotnicze na stałe wycofały z użytkowania wszystkie 27 samolotów tego typu" - zaznaczył autor materiału.

Mimo to pięć lat później - w 2012 roku - rząd Platformy Obywatelskiej i PSL wyraził zgodę na kupno przez Eurolot ośmiu bombardierów Q-400

- podkreślono, pokazując jednocześnie archiwalne zdjęcia z byłym premierem Donaldem Tuskiem na pokładzie jednej z takich maszyn. Dalej "Wiadomości" TVP stwierdziły, że samoloty trafiły wówczas do polskiego przewoźnika "bez przetargu za 400 milionów złotych, mimo wiedzy o awaryjności maszyn".

Na zakończenie materiału zapewniono, że LOT "w trybie pilnym zlecił przegląd techniczny wszystkich pozostałych 9 bombardierów Q400, które ma swojej flocie".

Awaryjne lądowanie na Chopina

Do awaryjnego lądowania na Lotnisku Chopina doszło po godz. 19. Problemy miał wówczas samolot Bombardier Q-400 lecący do stolicy z Krakowa. Na pokładzie było 59 osób plus cztery osoby załogi - nikomu nic się nie stało. Jedna osoba trafiła do szpitala "z powodu stresu".

Okoliczności zdarzenia bada już Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Wstępny raport na ten temat ma być gotowy w ciągu 30 dni. Przewodniczący komisji nie chciał komentować informacji, że w podwoziu samolotu wybuchł pożar.

- Powiem tak: nie potwierdzę, nie zaprzeczę - odpowiedział pułkownik Andrzej Lewandowski. Dodał, że problem z podwoziem załoga zgłosiła już w trakcie lotu.