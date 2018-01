Petru znów to zrobił! Mówiąc o aborcji przynajmniej nie kombinował jak inni posłowie Nowoczenej

faustxyz godzinę temu Oceniono 11 razy 3

Przyganiał kocioł garnkowi, tekst napisany łamaną polszczyzną przez pana, panią dafe.

Przegrzewacie wpadki Petru, waląc w niego z armat razem z pisiorami, z powodu błahych pie...tów. Wzorcowe - robienie z igły widły.



Ogarnijcie się, bo pomagacie średniowiecznej hołocie z pisuaru, Kaczenko pisał obiat, Krycha wziąść, Adrian bochater i żąd itd. nigdy nie było to tak perfidnie grillowane jak wpadki Petru, taki jego urok, ale sens wypowiedzi bez czepialstwa da się. Dla mnie, nie ma sensu i przyzwoitości, że za jednowładcę Polski robi walnięty dziadek, który nakradł ile wlezie, potem uniknął odsiadki dzięki czerwonemu Kryże (synowi mordercy sądowego), w zamian za przysługę został vice-min. sprawiedliwości przy pierwszym podejściu kaczystów do koryt.

Opozycja nie istnieje, a wy gnoicie Petru, który straszną zbrodnię popełnił, wartą opisania, a dla mnie to zaledwie klasyczny lapsus, nie mylić z lapsusem Michalika, czy jak tam klesze. To dopiero chore - kanalia, która moralnie jest współwinna katastrofie, przez prawie 10 lat sra motłochowi do łbów, że to był spisek i zamach, efekt - większość ludności mu wierzy. Nepota Szyszko morduje zwierzęta, puszcze (kilka naraz, ale nie ma o tym komu pisać), kradnie, a wy hahaha Petru walnął babola. Macierewicza nikt nie tknie, a zarzuty są mega poważne - agentura Moskwy. Co tam, hahaha Petru. Weźcie się wszyscy zapiszcie do pisuaru, to będziecie mieć do czynienia z geniuszami pod każdym względem.

Prawda jest jeszcze bardziej gorzka, już prawie nikt w Polsce nie mówi i nie pisze poprawnie po polsku, ortografia umiera, a logiczne myślenie dawno skonało.