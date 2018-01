Czarnecki straci fotel wiceszefa europarlamentu za "szmalcownika"? Jest wniosek o odwołanie

"Szefowie czterech frakcji Parlamentu Europejskiego chcą odwołania Ryszarda Czarneckiego z funkcji wiceszefa PE za nazwanie R. Thun szmalcowniekiem. Czegoś takiego jeszcze w PE nie było!" - napisał na Twitterze Jacek Nizinkiewicz dziennikarz "Rzeczpospolitej".

Do wpisu dołączył list do szefa europarlamentu Antonio Tajaniego podpisany przez liderów czterech frakcji, w którym domagają się oni dymisji Czarneckiego. "To godne pożałowania zachowanie nie może być łączone z instytucją taką jak PE" - podkreślono w liście.

W ubiegłym tygodniu Ryszard Czarnecki zaatakował Różę Thun, która wystąpiła w reportażu o bieżącej sytuacji w Polsce wyprodukowanym przez niemiecką stację Arte.

- Podczas II Wojny Światowej mieliśmy szmalcowników, a dzisiaj mamy Różę von Thun und Hohenstein" - oznajmił w rozmowie z niezalezna.pl wiceprzewodniczący europarlamentu.

Jak dodał Czarnecki, Thun "wystąpiła w roli donosicielki na własny kraj", co jak należałoby się domyślić nie zaskakuje go "skoro wiadomo, że wcześniej była ambasadorem UE w Polsce, a więc reprezentowała interesy Unii, a potem ruchem konika szachowego przeskoczyła na funkcję europosła z Polski, reprezentującego rzekomo Polskę w Brukseli".

Pytana o komentarz do tych słów Thun odpowiedziała, że rozważa pozwanie Czarneckiego. - Na Ryszarda Czarneckiego naprawdę szkoda mi czasu, ale dostaję dużo listów od osób, które są oburzone jego wypowiedzią. Piszą że obraził ich, ludzi którzy mnie szanują i na mnie głosują i proszą, żebym nie zostawiała tej sprawy. Moimi obywatelskim obowiązkiem jest dbanie o poziom debaty publicznej. Rozważam kroki prawne wobec pana Czarneckiego - stwierdziła Róża Thun.