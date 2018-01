Szybka riposta Rosjan na ustalenia komisji Macierewicza. "Żadne badania nie potwierdzają wybuchu"

tilow3 4 godziny temu Oceniono 27 razy 17

Przyszedł Macierewicz do doktora, biada na swe zdrowie.

- Jakaś mi żaba - mówi - wyrosła na głowie.

- Umówmy się - odrzekło to zwierzę niegłupie -

Nie ja jemu na głowie, lecz on mnie na dupie.