Trzęsienie ziemi w opozycji. PO wyrzuca posłów. Nowoczesna zamyka swoim usta

- Jednomyślnie podjęto dwie decyzje - mówił na konferencji w Sejmie rzecznik PO Jan Grabiec. - Po pierwsze wykluczono z Platformy Obywatelskiej troje posłów, którzy zagłosowali sprzecznie z dyscypliną, ustaloną przez zarząd krajowy - wyjaśnił.

Wykluczeni posłowie to Joanna Fabisiak, Marek Biernacki i Jacek Tomczak.

- Ci posłowie nie są członkami Platformy Obywatelskiej. Naruszyli dyscyplinę - podkreślił Grabiec. Jak dodał, zarząd zdecydował też w sprawie posłów, którzy nie uczestniczyli w głosowaniu mimo, że byli w Sejmie. - Zarząd rekomenduje wniosek o ukaranie tych posłów zgodnie z katalogiem kar w regulaminie klubu - powiedział rzecznik. Dodał, że decyzję o karach podejmie prezydium klubu PO. - Sprawy będą badane indywidualnie - dodał.

Wczoraj 28 posłów PO i Nowoczesnej nie zagłosowało nad projektem "Ratujmy kobiety", choć jeszcze kilkanaście minut wcześniej brali udział w głosowaniach. W Platformie były też trzy osoby, które głosowały za odrzuceniem projektu. Przeciwni odrzuceniu byli niektórzy posłowie PiS, jednak zabrakło 9 głosów, by trafił on do komisji.

Niektórzy dziennikarze już skrytykowali decyzję PO. "Tzn. Platforma wyrzuciła 3 posłów, którzy zagłosowali przeciw zgodnie z sumieniem i programem PO (zachowanie kompromisu), ale będzie trzymać 18, którzy udawali, że ich nie ma? Spoko. I tak umiem liczyć 18 to więcej niż 3" - napisała Dominika Długosz.

Nowoczesna zamyka posłom usta....

Także w Nowoczesnej po głosowaniu doszło do sporów i chaosu w klubie. Nowoczesna na posiedzeniu klubu zdecydowała o ukaraniu niegłosujących posłów grzywną w wysokości 1000 złotych i naganą. Zdecydowano też o powołaniu rzecznika dyscypliny klubowej.

W próbie opanowania sytuacji partia zdaje się zamykać usta własnym posłom. Radio RMF FM podaje, przewodnicząca klubu Kamila Gasiuk-Pihowicz wydała swoim posłom "zakaz wypowiedzi medialnych". Ma on nie dotyczyć szefowej partii Katarzyny Lubnauer, Witolda Zembaczyńskiego, Piotra Misiły i Gasiuk-Pihowicz.

"Rzeczpospolita" podaje, że sześcioro zapowiedziało, że rozważają odejście z klubu. Chodzi o Joannę Scheuring-Wielgus, Adama Szłapkę, Paulinę Hennig-Kloskę, Monikę Rosę, Krzysztofa Mieszkowskiego i Joannę Schmidt. To posłowie, którzy głosowali za dalszymi pracami nad projektem i brali udział w debacie.

... część zawiesiła swoje członkostwo

Troje posłów Nowoczesnej na razie zawiesiło swoje członkostwo w klubie na miesiąc. To Joanna Scheuring-Wielgus, Joanna Schmidt oraz Krzysztof Mieszkowski. Na konferencji mówili, że - choć zapowiedzieli odejście - to "chcą dać szansę" koleżankom i kolegom z partii.

- Chcę dać miesiąc na przemyślenie swoich błędnych decyzji, na wrócenie do wartości, których przestrzegaliśmy. Podjęłam decyzję, aby w sposób symboliczny zawiesić swoje członkostwo w Nowoczesnej - powiedziała Scheuring-Wielgus. Wezwała do dyskusji "po co powstała Nowoczesna".

W międzyczasie PAP nieoficjalnie podała, że jeden z ukaranych posłów - Adam Cyrański - zrezygnował z członkostwa w Nowoczesnej.