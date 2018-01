Minister zdrowia podpisał deklarację wiary. Wyśmiewa go nawet ksiądz. "Sprowadzimy szeptuchy"

senseiek 6 godzin temu Oceniono 30 razy 24

"Deklaracja wiary (...) została zainicjowana w 2014 roku przed przyjaciółkę Jana Pawła II, dr Wandę Półtawską."



..przysłowie "dobrymi chęciami piekło wybrukowane" idealnie pasuje do tego..



Jak lekarz odmówi aborcji gdy mamy obumarły płód, albo ciążę pozamaciczna, albo milion innych problemów które pojawiają się podczas rozwoju płodu, to doprowadzi swoja "deklaracja wiary" do śmierci kobiety (np. zakażenie, sepsa).. i nie będzie ani dziecka, ani kobiety..