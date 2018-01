Nowoczesna ukarała posłów, którzy nie głosowali ws. aborcji. 6 chce odejść z partii

siwywaldi 10 godzin temu Oceniono 23 razy 21

No i kolejny raz Kaczyński ograł Platformę i Nowoczesną.



Bo głosując za skierowaniem ustawy liberalizującej aborcję do komisji,POKAZAŁ, że słucha "głosu ludu", czyli NIE wyrzuca od razu ustaw zgłoszonych jako obywatelskie do śmietnika, tylko się nad nimi "głęboko pochyla". A że ustawa przy obecnym rozkładzie sił i tak nie miała by szans przejść, to dla ciemnego ludu jest nieważne. Bo liczy się EFEKT !