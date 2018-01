Jarosław Kaczyński emocjonalnie na miesięcznicy smoleńskiej "Chwała Antoniemu Macierewiczowi!"

- To pierwszy marsz w 2018 roku. Roku, w którym - jestem o tym przekonany - dojdziemy do celu. Roku, w którym te marsze nie będą już potrzebne. Już niedługo czas podsumowania tego wszystkiego, co uczestnicy marszów uczynili dla sprawy, dla prawdy, dla Polski, jej siły i godności, dla pamięci tych, którzy polegli, dla pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki, prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego - mówił Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS stwierdził, że "wielkie dzieło" nie zostało jeszcze dokończone, ale już niedługo "finał nastąpi". - Idziemy drogą naprawy Rzeczpospolitej i to wszystko, co przez osiem lat czynimy, to wpisywanie się w tę drogę, tworzenie jej bardzo ważnej części, bo nie mogliśmy przejść do porządku dziennego nad tym, co stało się w Smoleńsku - dodał.

Chwała obrońcom krzyża

Chwała tym wszystkim, którzy specjalnie, nadzwyczajnie przyczynili się do tego, by ta sprawa nie znikła, by - jak to chciał ówczesny prezydent Komorowski - emocje opadły, cała tragedia została zapomniana. Nie została. I powtarzam: Chwała tym, którzy stali tutaj z krzyżem! Chwała tym, którzy walczyli o prawdę, na czele z Antonim Macierewiczem!

- przemawiał Kaczyński. Jego słowa o roli Macierewicza wywołały nieśmiałe okrzyki "Antoni! Antoni!". Były szef MON brał udział w miesięcznicy, ale stał w oddali.

Ufajcie Kaczyńskiemu

- Nasza droga naprawy Rzeczpospolitej, dobrej zmiany, czasem ze względu na okoliczności jest kręta. Ale to, o co was dzisiaj proszę i proszę wszystkich tych, którzy nas widzą i słuchają w telewizji i radiu, to zaufanie. Ufajcie! Ufajcie, że idziemy drogą w tym samym kierunku, że on nie ulegnie najmniejszej zmianie, że dojdziemy do celu, że będziemy mieć nową, prawdziwie nową, prawdziwie niepodległą, prawdziwie godną, prawdziwie silną Polskę - apelował polityk.

Zebrani skandowali "Jarosław! Jarosław!", a prezes PiS ogłosił, że zwolenników czekają jeszcze tylko trzy marsze, które "przejdą do polskiej historii i będą zapisane złotymi zgłoskami". - I wy wszyscy będziecie tak zapisani - zakończył.

Rewelacje podkomisji

Kilka godzin przed obchodami miesięcznicy, podkomisja smoleńska opublikowała nowe ustalenia w sprawie tragedii z 10 kwietnia 2010 roku. Poinformowano, że analiza materiału dowodowego wskazuje na liczne wybuchy na pokładzie samolotu.

Eksplozje miały zostać potwierdzone przez analizę mechanizmu uderzenia drzwi w ziemię. Stwierdzono również, że brzoza nie miała wpływu na pierwotne zniszczenie skrzydła. "Wnioski te zostały przyjęte przez członków Podkomisji i stanowią jedną z kluczowych konkluzji raportu technicznego" - podano.