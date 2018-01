PiS chce finansować 500+ z unijnego budżetu. I już namawia do tego europejskich urzędników

chi-neng 6 godzin temu Oceniono 57 razy 37

Skonczyla im sie mamona i to ich zmusilo do rekonstrukcji rzadu i wycieczki na kolanach do EU po przywileje i zasilki.



Jakzesz to tak;



PRZECIEZ POLSKA TO "KRAJ SUWERENNY" I ZADNE EU NIE MA PRAWA INGEROWAC W "D

ORBRE INTENCJE" POLSKI!



27 : 1