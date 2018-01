"Służby i lewactwo" odwołały ministrów. Kogo posłanka Pawłowicz miała na myśli?

alex.schmid 2 godziny temu Oceniono 43 razy 39

Oj Kryśka po cienkim lodzie stąpasz. To bardzo ryzykowne zważając na twoje gabaryty. Nazwać JK lewakiem to trzeba mieć w PiSie jaja. ps. Zresztą od dawna cię o to podejrzewałem... te jaja :D